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Mohamed Elneny'den kötü haber! Sözleşme yeniledi

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Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Mohamed Elneny’den kötü haber! Sözleşme yeniledi

Son dakika transfer haberi... Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Mohamed Elneny, Arsenal ile sözleşme yeniledi. Sözleşme yenilemesinin ardından konuşan Elneny, 'Bu harika kulüpte ve harika ailede devam etmek istiyorum ve gelecek için çok mutlu ve heyecanlıyım.' dedi.

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