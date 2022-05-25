Trabzonspor’dan Giorgos Masouras hamlesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu rakam verdi

"GİORGOS MASOURAS İÇİN TEKLİFİMİZİ SUNDUK"

Ahmet Ağaoğlu sportpress24'e Olimpiakos'un 28 yaşındaki milli sol kanat oyuncusu Giorgos Masouras için teklif yaptıklarını açıkladı. Ağaoğlu, "Giorgos Masouras için teklifimizi sunduk. Ancak Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Bu bizim için fazla ama temaslarımızı kesmiyoruz. Görüşmelere devam edeceğiz." dedi.