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Mehmet Büyükekşi'den TFF Başkanlığı açıklaması! Aday olmak için hazırlanıyor

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Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Mehmet Büyükekşi’den TFF Başkanlığı açıklaması! Aday olmak için hazırlanıyor

Gaziantep Futbol Kulübü eski başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Aday olmak için hazırlıklara başladığını belirten Büyükekşi, "Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim" dedi.

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