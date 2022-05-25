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Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi

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Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Beşiktaş Rıdvan Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi

Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı istiyor. Torino’nun 4 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Beşiktaş’ın kapısını bu kez Frankfurt çalmaya hazırlanıyor. Almanya basını, kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almasının avantaj olduğunu ifade etti.

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