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Son dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme çıkmazı! Anlaşma sağlanamadı

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Son dakika: Trabzonspor’da Nwakaeme çıkmazı! Anlaşma sağlanamadı

Son dakika haberleri... Trabzonspor, 33 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme ile yıllık ücret ve sözleşme süresinde anlaşamadı. Nijeryalı futbolcu bu sezon sahaya çıktığı 36 maçta 15 gol, 11 asist üretti.

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