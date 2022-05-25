Berat Albayrak'a övgü: Ülke futbolu çok şey borçlu! Trabzonspor'da tüm planlar Şampiyonlar Ligi için yapılıyor
Trabzonspor'un şampiyonluğu konuşulmaya devam ederken bordo mavililer yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için çalışmalarına hız verdi. Trabzonspor'un yöneticisi Şemsetdin Hancı, artık rakiplerinin kendilerini daha fazla dikkate alacağını dile getirdi. Şampiyonlar Ligi hakkında da açıklamalarda bulunan Hancı, "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz." dedi. Bankalar Birliği yapılanmasına da değinen bordo mavililerin yöneticisi Hancı, "Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ülke futbolunun kurtuluşu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması çok önemliydi." şeklinde konuştu.
Şampiyon Trabzonspor'un yöneticisi Şemsetdin Hancı, şampiyonluk hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hancı, Devler Arenası'nda önemli başarılara imza atacaklarını söyledi. Hancı ayrıca "Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ülke futbolunun kurtuluşu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması çok önemliydi. Ne kadar teşekkür etsek az. Kendisine ülke futbolu çok şey borçlu" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Bordo-mavili ekibn Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, açıklamalar yaptı.
"RAKİPLERİMİZ BİZİ DAHA FAZLA DİKKATE ALACAK"
"Şampiyonluk bu şehre çok yakıştı" diyen Hancı şunları söyledi:
En küçük bir olumsuzluk dahi olmadan tüm dünyaya şampiyonluğun nasıl kutlanması gerektiğini gösterdik. Önemli bir başarı aldık. Ama daha da iyisini başarabiliriz. O yüzden çalışmalara başladık.
Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğiyle birlikte Trabzonspor'un büyük başarılara imza atacağını hayal ediyorum.
Önümüzdeki sezon daha zor olacak. Rakiplerimiz bizi daha fazla dikkate alacak ve bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmek için daha fazla çaba göstereceklerdir.
ÜLKE FUTBOLU ALBAYRAK'A BORÇLU
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ülke futbolunun kurtuluşu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması çok önemliydi. Ne kadar teşekkür etsek az. Kendisine ülke futbolu çok şey borçlu. Trabzonspor'a siyaset üstü yaklaşımı da sadece bir futbolsever olduğunun, bu renklere ne kadar aşık olduğunun göstergesi.
ANIT PROJESİ KULÜP İÇİN ÖNEMLİ
Kulübün önümüzdeki sezon oluşturacağı mali tabloyu dengelemek ve iyi takım kurabilme açısından anıt projesini başlattık. Sekizinci şampiyonluğumuzu simgeleyen bu kupa anıtının sadece sembolik değil maddi olarak da kulübümüzü güçlendirmesini istiyoruz. 1 milyon TL bağış yapılarak katılım sağlanıyor. Şu anlık güncel durumda oldukça iyi gidiyor. Projemize katkı bekliyoruz.
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