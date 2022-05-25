Berat Albayrak’a övgü: Ülke futbolu çok şey borçlu! Trabzonspor’da tüm planlar Şampiyonlar Ligi için yapılıyor

ÜLKE FUTBOLU ALBAYRAK'A BORÇLU

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ülke futbolunun kurtuluşu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması çok önemliydi. Ne kadar teşekkür etsek az. Kendisine ülke futbolu çok şey borçlu. Trabzonspor'a siyaset üstü yaklaşımı da sadece bir futbolsever olduğunun, bu renklere ne kadar aşık olduğunun göstergesi.