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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovakya'yı yendi

SPOR
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovakya’yı yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.

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