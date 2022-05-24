Beşiktaş’a 21 milyon euroluk müjde!

Sabah'ta yer alan habere göre; Özellikle kadro dışı oldukları için bu sezon hiç maça çıkmayan Ljajic, Lens ve Douglas'ın maaş maliyetleri toplam 5 milyon 850 bin euro olurken bu üç oyuncu bir dakika dahi süre almadan 100 milyon TL'lik yük oluşturdu. Ljajic bu oyuncular arasında en çok külfet veren isim oldu. Tecrübeli orta saha, hem kendisine ödenen 7 milyon 750 bin euro kiralama ve bonservis ücreti hem de sezonluk 3.2 milyon euro yıllık ücretle başı çekti.