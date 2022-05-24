Liverpool Real Madrid maçı ne zaman? İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile final maçına çıkıyor. Devler Ligi'nde final heyecanı yaşanırken, karşılaşmanın takvimi belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali 2022 ne zaman? Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Liverpool Real Madrid final maçı 28 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.