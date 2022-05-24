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Kayseri'de saha karıştı! Maç bitti kavga başladı

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Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Kayseri’de saha karıştı! Maç bitti kavga başladı

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor futbolcuları arasında kavga çıktı. Polis ekipleri de kavgaya müdahale ederek, olayların büyümesini engelledi.

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