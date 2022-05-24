Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan önemli açıklamalar: Bu gençlerle iftihar ediyoruz

Bu başarılar, bizim hep savunduğumuz kadın temelli spor politikasının ne kadar önemli olduğunun ispatıdır. Sporcularımıza desteğimiz bütün hızıyla devam edecek fakat bilhassa Anadolu'nun her bir köşesinde kız çocuklarını spora yönlendirmek konusunda üstün bir çaba sarf etmekten vazgeçmeyeceğiz. Sonuç olarak şunu çok net ifade etmek isterim ki; sportif alanda son dönemde yakaladığımız bu başarılar bizim için planlı bir çalışmanın sonucudur."