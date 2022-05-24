Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar: Bu gençlerle iftihar ediyoruz
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'da takım olarak 5 altın ve 2 bronz kazanan Türkiye Kadın Boks Milli Takımı tarihi bir başarıya imza attı. Olimpiyatlardaki başarısını Avrupa Şampiyonası'nda da devam ettiren Millilerimiz göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, elde edilen başarının sırrını bu sözlerle anlattı.
Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, geçtiğimiz günlerde Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda toplamda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya şampiyonu oldu.
Dünya olimpiyatlarındaki başarısını Avrupa'da da sürdüren Milli Takımlarımız altın madalya kazanmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu son 4 günde sporda yaşanan tarihi başarıları Sabah Spor'a değerlendirdi.
"SPORUN HER ALANINDA DESTAN YAZDILAR"
Bakan Kasapoğlu, "Bir ülke gelişiyorsa, sporda, teknolojide, sanatta, bilimde, sanayide, yani hayatın her alanında ilerleme kaydediyorsa bunun itici gücü mutlaka gençlerdir. Milletimizin iftiharı olan, göğsümüzü kabartan başarılara imza atan, şanlı bayrağımızı en yukarı çektiren gençlerimiz, son dönemde sporun her alanında destan yazdılar.
Bu başarılar tüm dünyaya Türk sporcusunun, Türk gencinin gücünü, ahlaklı ve centilmen tavrını bir kez daha gösterdi. Biz bu gençlerimizle iftihar ediyoruz" dedi. Sporu tabana yaydıkça yetenek havuzunun genişleyeceğine vurgu yapan Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"BİR PLANLAMANIN SONUCU"
"Yetenekleri bir üst seviyeye taşıyacak tesislerimiz ve planlamamız sayesinde orta ve uzun dönemde de bu başarıların süreceğine olan inancım tam. Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak. Öte yandan, bu son başarıları değerlendirirken kadın odaklı spor politikamızın sonuç veriyor olmasını da göz ardı etmemek gerekiyor.
Bu başarılar, bizim hep savunduğumuz kadın temelli spor politikasının ne kadar önemli olduğunun ispatıdır. Sporcularımıza desteğimiz bütün hızıyla devam edecek fakat bilhassa Anadolu'nun her bir köşesinde kız çocuklarını spora yönlendirmek konusunda üstün bir çaba sarf etmekten vazgeçmeyeceğiz. Sonuç olarak şunu çok net ifade etmek isterim ki; sportif alanda son dönemde yakaladığımız bu başarılar bizim için planlı bir çalışmanın sonucudur."
"45 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLA SPORCUMUZ VAR"
20 senede tesis devrimine imza atıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Bunlar dünden bugüne olan başarılar değil. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sporcu ve sporsever kişiliğiyle son 20 senede 'Tesis Devrimi'ne imza attı.
Bugün ülkemizde nereye gitseniz basketboldan, futbola, tenise, yüzmeye, okçuluğa, cimnastiğe, kış sporlarına kadar birçok branşta yüz akı tesislerimizi görürsünüz.
Sadece spor kompleksleri değil, mahallelere inşa ettiğimiz butik spor olanaklarımızla sporun tabana yayılması konusunda 7/24 azimle, gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Tüm branşlarda lisanslı sporcu sayımız 12 milyona yaklaştı. Bu, Avrupa'daki 45 ülkenin nüfusundan fazla" diye konuştu.
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