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Atalanta'dan Merih Demiral kararı! Kesenin ağzı açıldı

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Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Atalanta’dan Merih Demiral kararı! Kesenin ağzı açıldı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral'ın takımdaki geleceği merak ediliyordu. İtalyan ekibinin sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı stoperin, 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı iddia edildi.

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