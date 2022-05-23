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Trabzonspor'da Marek Hamsik milli takım kariyerini noktaladı

SPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Trabzonspor’da Marek Hamsik milli takım kariyerini noktaladı

Trabzonspor'un şampiyonluğundaki en önemli isimlerden olan Hamsik, Slovakya Milli Futbol Takımı kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 34 yaşındaki Slovak oyuncu, "Benim için büyük bir onurdu." dedi.

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