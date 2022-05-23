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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekvando Milli Takımı'nı kutladı

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Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekvando Milli Takımı’nı kutladı

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nı 9'u altın, 5'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 19 madalyayla tamamlayarak Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti.

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