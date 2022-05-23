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Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu

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Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Şampiyonlar Ligi’ne katılacak 26 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek 26 takım belli oldu. Buna göre Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Leipzig'e ek olarak Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt da Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Böylece gelecek sezon Almanya'yı 5 takım temsil edecek.

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