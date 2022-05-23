23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | İşte A Milli Takımımız'ın yeni kadrosu

Son dakika | İşte A Milli Takımımız'ın yeni kadrosu

SPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
ABONE OL
Son dakika | İşte A Milli Takımımız’ın yeni kadrosu

A Milli Takımımızın, Haziran ayında Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ilk kez yer aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA