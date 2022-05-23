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Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi

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Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Borussia Dortmund’da Edin Terzic dönemi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Edin Terzic’in teknik direktörlük görevine getirileceğini duyurdu. Edin Terzic 2020-2021 sezonunda 6 ay Borussia Dortmund takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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