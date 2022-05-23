A Milli Takım Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında? Tiago Çukur hangi takımda oynuyor, nereli?

TİAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tiago Süer Barbaros Çukur 30 Kasım 2002 doğumlu, Watford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'ta forvet olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Hollanda'da doğdu, uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil ediyor.