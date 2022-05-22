VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 5. kez Avrupa şampiyonu oldu! Başkan Erdoğan'dan tebrik
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Başkan Erdoğan, "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran VakıfBank SK Kadın Voleybol Takımı’nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.
Son dakika haberi... Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. Böylece VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu.
SEZONU 5 KUPAYLA TAMAMLADI
Öte yandan bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde zafere ulaşan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde de şampiyon olarak sezonu 5 kupayla noktaladı.
ULUSLARARASI ALANDA EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIM
VakıfBank, kazandığı 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Challenge Cup ve 1 CEV Top Teams kupasıyla ''Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı'' konumunda yer almayı sürdürdü.
Mücadeleye 3-0'lık seriyle başlayan VakıfBank, İtalyan ekibinden Paola Egonu'nun sayılarıyla geriye düşse de, Haak ve Zehra'nın etkili oyunuyla ilk seti 25-22'lik skorla aldı.
İkinci sete de üstün başlayan temsilcimiz, art arda bulduğu sayılarla rakibini geride tutarak seti 25-21 üstün tamamlayarak 2-0 öne geçti. İtalyan ekibi, Egonu ile bulduğu kritik sayılarla üçüncü seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi.
Dördüncü sete hızlı başlayan Imoco Volley, 9-5'lik üstünlük sağladı. Toparlanan VakıfBank skoru 11-11'e taşıdı. Başa baş geçen setin sonlarına doğru üstün oyununu rakibine kabul ettiren temsilcimiz, seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci şampiyonluğunu ilan etti.
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Jan Krticka (Çekya)
Imoco Volley: Egonu, Sylla, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Floie (De Gennaro, Gennari, Caravello, Vuckhova, Courtney)
VakıfBank: Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak, Guimaraes, Ogbogu (Ayça Aykaç, Tuba Şenoğlu, Meryem Boz, Buket Gülübay)
Setler: 22-25, 21-25, 25-23, 21-25
Süre: 123 dakika (30, 29, 30, 34)
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Şampiyonlar Liginde şampiyon olması dolayısıyla Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncularla telefonda görüşerek tebriklerini iletti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan paylaşımına Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerini de ekledi.
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