VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 5. kez Avrupa şampiyonu oldu! Başkan Erdoğan’dan tebrik

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Şampiyonlar Liginde şampiyon olması dolayısıyla Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncularla telefonda görüşerek tebriklerini iletti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan paylaşımına Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerini de ekledi.