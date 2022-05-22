Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda finaller oynandı: Zorlu mücadelenin şampiyonları belli oldu!
Şırnak’ta 16-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası, final müsabakalarının oynanmasıyla son buldu. Şırnak’ta 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada şampiyonlar belli oldu. Turnuvayı erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh, kızlarda ise Kazakistanlı Eva Korysheva kazandı.
Uluslararası Cudi Cup Tennis Europe Turnuvası, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) destek ve koordinasyonuyla, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin (ŞÜ) de katkılarıyla gerçekleşti.
TURNUVAYA BÜYÜK İLGİ
Turnuvanın final maçlarını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ulaştırma ve Alt yapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve çok sayıda vatandaş izledi.
ŞAMPİYONLAR BELLİ
Turnuvada, Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcudan erkek ve kızlarda şampiyonlar belli oldu.
"GURUR KAYNAĞIDIR"
Kupa ve madalya töreninde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Şırnak'tan yıllar içerisinde Wimbledon'da oynayacak gençlerimizi göreceğimize inanıyorum. Tenis bir elit sporu değildir. Tenis halk sporudur. Eğer Cudi'de Avrupa Tenis Federasyonu'nun bir turnuvasını düzenleyebiliyorsak bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Fırsat buldukça Cudi Dağı eteklerine tenis oynamaya geleceğiz" dedi.
Şırnak Valisi Osman Bilgin ise başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na bu güzel tesisleri kente kazandırdıkları için şükranlarını sunduklarını söyleyen Vali Bilgin, "Şırnak her şeyin en güzelini hak ediyor. Artık Şırnak'ta tenisle birlikte sesler değişiyor, Şırnak'a huzur ve güzellikler geliyor. Hep birlikte sporun, kültürün, sanatın, turizm ve ekonominin keti Şırnak olarak ülkemizde Şırnak'ımızın ayrı bir şekilde tanıtımı ve anlaşılması manasında bu gibi organizasyonların çok büyük katkısı var. Şırnak dışarıda göründüğü gibi değil." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı giriş beligesi ne zaman açıklanaak? MEB sınav takvimi açıklandı
- Polis tayinleri heyecanla bekleniyor! 2022 EGM polis tayin ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI! Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı?
- BİM personel alımı ilanı güncellendi! 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? Şoför, satış elemanı, muhasebe uzmanı...
- Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu?
- 3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...
- %0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...
- EKPSS tercih takvimi açıklandı mı? 2022 2. engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM son açıklamalar...
- ÖSYM tarihi duyurdu: KPSS başvurusu başladı mı? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? Sınav ücreti...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?
- İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı?
- Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Yeni Malatyaspor FB maçı hangi kanalda?