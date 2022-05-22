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Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda finaller oynandı: Zorlu mücadelenin şampiyonları belli oldu!

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası’nda finaller oynandı: Zorlu mücadelenin şampiyonları belli oldu!

Şırnak’ta 16-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası, final müsabakalarının oynanmasıyla son buldu. Şırnak’ta 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada şampiyonlar belli oldu. Turnuvayı erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh, kızlarda ise Kazakistanlı Eva Korysheva kazandı.

Uluslararası Cudi Cup Tennis Europe Turnuvası, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) destek ve koordinasyonuyla, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin (ŞÜ) de katkılarıyla gerçekleşti.

TURNUVAYA BÜYÜK İLGİ

Turnuvanın final maçlarını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ulaştırma ve Alt yapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve çok sayıda vatandaş izledi.

ŞAMPİYONLAR BELLİ

Turnuvada, Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcudan erkek ve kızlarda şampiyonlar belli oldu.

"GURUR KAYNAĞIDIR"

Kupa ve madalya töreninde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Şırnak'tan yıllar içerisinde Wimbledon'da oynayacak gençlerimizi göreceğimize inanıyorum. Tenis bir elit sporu değildir. Tenis halk sporudur. Eğer Cudi'de Avrupa Tenis Federasyonu'nun bir turnuvasını düzenleyebiliyorsak bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Fırsat buldukça Cudi Dağı eteklerine tenis oynamaya geleceğiz" dedi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na bu güzel tesisleri kente kazandırdıkları için şükranlarını sunduklarını söyleyen Vali Bilgin, "Şırnak her şeyin en güzelini hak ediyor. Artık Şırnak'ta tenisle birlikte sesler değişiyor, Şırnak'a huzur ve güzellikler geliyor. Hep birlikte sporun, kültürün, sanatın, turizm ve ekonominin keti Şırnak olarak ülkemizde Şırnak'ımızın ayrı bir şekilde tanıtımı ve anlaşılması manasında bu gibi organizasyonların çok büyük katkısı var. Şırnak dışarıda göründüğü gibi değil." diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kızlar ve erkeklerde dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle program son buldu.

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