Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası’nda finaller oynandı: Zorlu mücadelenin şampiyonları belli oldu!

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na bu güzel tesisleri kente kazandırdıkları için şükranlarını sunduklarını söyleyen Vali Bilgin, "Şırnak her şeyin en güzelini hak ediyor. Artık Şırnak'ta tenisle birlikte sesler değişiyor, Şırnak'a huzur ve güzellikler geliyor. Hep birlikte sporun, kültürün, sanatın, turizm ve ekonominin keti Şırnak olarak ülkemizde Şırnak'ımızın ayrı bir şekilde tanıtımı ve anlaşılması manasında bu gibi organizasyonların çok büyük katkısı var. Şırnak dışarıda göründüğü gibi değil." diye konuştu.