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CANLI | Başakşehir Trabzonspor maçı canlı anlatım izle!

SPOR
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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CANLI | Başakşehir Trabzonspor maçı canlı anlatım izle!

Şampiyon Trabzonspor Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, bu maçı kazanıp ligi galibiyetle kapatmak isterken, İstanbul temsilcisi taraftarının önünde 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde.

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