Son dakika: Premier Lig'de Manchester City şampiyon oldu! İlkay Gündoğan takımını geri döndürdü
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Manchester City'de maça sonradan dahil olan İlkay Gündoğan, 2 gol atarak Manchester City'yi yenilgiden döndürdü. Bu sonuçla puanını 93'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2'nci, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 8. kez şampiyon oldu.
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı 3-2 yenen Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.
Ligin 38. haftasındaki şampiyonluk mücadelesi büyük heyecana sahne oldu.
Son maçlara Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti.
Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı.
Aston Villa, Cash'in 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City gol ararken Aston Villa, 69. dakikada Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı.
İLKAY GÜNDOĞAN ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ
Oyuna 68. dakikada dahil olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, oyunun kaderini değiştirdi.
İlkay ile 76. dakikada umutlanan Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.
Maçın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İlkay, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.
Liverpool ise Neto'nun 3. dakikada attığı golle geriye düşse de Mane'nin 24, Salah'ın 84 ve Robertson'ın 89. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 93'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2'nci, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 8. kez şampiyon oldu.
TOTTENHAM LİGİ 4. BİTİRDİ
Tottenham, Norwich City deplasmanından 5-0 galip ayrıldı ve 71 puanla ligi 4. sırada tamamladı.
Tottenham böylece Manchester City, Liverpool ve Chelsea'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son takım olmayı başardı.
KÜME DÜŞEN TAKIMLAR
Norwich City ve Watford'dan sonra küme düşen son takım da Burnley oldu.
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