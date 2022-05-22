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Serie A'da Milan, 11 yıl sonra şampiyon oldu!

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Serie A’da Milan, 11 yıl sonra şampiyon oldu!

İtalya Serie A'nın 38'inci haftasında deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup eden Milan, 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu

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