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BAKUT'un genç sporcusu Emir Kaan Kebapçı'dan örnek kampanya! Bursa Lösemili Çocuklar Derneği adına koştu

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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BAKUT’un genç sporcusu Emir Kaan Kebapçı’dan örnek kampanya! Bursa Lösemili Çocuklar Derneği adına koştu

İznik Ultra maratonunda Bursa Arama Kurtarma Derneği'nin (BAKUT) 10 yaşındaki genç sporcusu Emir Kaan Kebapçı, Bursa Lösemili Çocuklar Derneği yararına bağış kampanyası düzenleyerek 5 kilometre ter döktü. Kebapçı’nın bu örnek davranışı takdir topladı. Ayrıca Kebapçı, yarıştaki bağış kampanyası düzenleyen tek çocuk koşucu olarak kayıtlara geçti.

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