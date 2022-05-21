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Beşiktaş ve Konyaspor Süper Lig'in son haftasında yenişemedi! MAÇ SONUCU: Beşiktaş-Konyaspor 1-1

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Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Beşiktaş ve Konyaspor Süper Lig’in son haftasında yenişemedi! MAÇ SONUCU: Beşiktaş-Konyaspor 1-1

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor 38. hafta maçında Beşiktaş'ı yenerek Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyerek Şampiyonlar Ligi play off'larına katılmak istiyor. İşte Beşiktaş ve Konyaspor'un sahaya çıkacağı ilk 11'ler...

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