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Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor'a farklı tarife! MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe 0-5

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Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Fenerbahçe’den Yeni Malatyaspor’a farklı tarife! MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe 0-5

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Konuk Fenerbahçe etkili bir performans ortaya koyarak rakibini 5-0 mağlup etti.

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