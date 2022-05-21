Saha bir anda ringe dönüştü
Denizli’de oynanan amatör küme maçında, yapılan sert müdahalenin ardından saha bir anda ringe dönüştü. Her iki takımın futbolcu ve teknik heyetlerinin tekme tokat kavga ettiği olaya, sahaya giren güvenlik güçleri müdahale etti.
Denizli 1. Amatör Küme D Grubunda Servergazi Stadı'nda oynanan Beşyıldızspor Gökbörü - İncilipınarspor maçında, yeşil sahalarda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
Grup lideri Beşyıldızspor ile düşme potasında bulunan Gökbörü İnclipınarspor arasında oynanan karşılaşmanın 36. dakikasında saha aniden karıştı. Gökbörü İnclipınarsporlu oyuncunun, Beşyıldızsporlu rakibine arkadan gelerek sert bir faul yapmasıyla başlayan gerginlik, bir anda kontrolden çıktı.
Orta hakem, faul yapan oyuncuya, ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine faulü yapan oyuncu, ayağa kalkan rakip oyuncunun üzerine yürüdü. İki futbolcunun bir birine kafa atmasıyla büyüyen olayda her iki takımın futbolcu ve teknik heyetleri saha ortasında tekme tokat birbirine girdi.
Bir anda boks ringine dönen sahadaki olaylara, güvenlik için statta bulunan polis ekipleri müdahale etti. İstenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı kavga, güçlükle sakinleştirildi.
Yaklaşık 7-8 dakika oyunun durmasına neden olan olayların sakinleştirilmesinin ardından, hakem olayları başlatan ve olaylara karışan dört futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Saha içerisinin normale dönmesiyle maç kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmayı Beşyıldızspor 5-2 kazandı.
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