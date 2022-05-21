Saha bir anda ringe dönüştü

Orta hakem, faul yapan oyuncuya, ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine faulü yapan oyuncu, ayağa kalkan rakip oyuncunun üzerine yürüdü. İki futbolcunun bir birine kafa atmasıyla büyüyen olayda her iki takımın futbolcu ve teknik heyetleri saha ortasında tekme tokat birbirine girdi.