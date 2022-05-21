PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI! Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrıldı mı?

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı? Galatasaray'da bu sezon yıldızı yükselen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kafa karıştıran bu paylaşımın ardından "Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu?" gibi sorular gündeme geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı? İşte cevaplar...

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Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler."