PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI! Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı?
Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürloğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Aktürkoğlu'nun "Her şey için teşekkürler" paylaşımının ardından taraftarın kafasında soru işareti oluştu. genç yeteneğin Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı? İşte haberin detayları...
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı? Galatasaray'da bu sezon yıldızı yükselen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kafa karıştıran bu paylaşımın ardından "Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu?" gibi sorular gündeme geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı? İşte cevaplar...
İŞTE O PAYLAŞIM
Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler."
KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN 12 MİLYON EURO
Sol kanattaki yüksek performansıyla Avrupa takımlarını da peşine takan futbolcu için Almanya basınından bir de transfer iddiası geldi.
Stuttgart'ın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro'luk resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 48 maçta görev alan 23 yaşındaki genç futbolcu, 12 gol atarken 10 da asist yaptı.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 2011 yılı sonunda Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Burada 2013 yılına kadar kalan Aktürkoğlu daha sonra Hisareynspor'a katıldı. 2014 yılı sonunda Medipol Başakşehir altyapısına geçmiş, 2015'te profesyonel sözleşme imzalamıştır.
İstanbul Başakşehir'e 2014'te amatör sözleşme ile katılmıştır. 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalanmış ve buradan 2016 yılında kiralık olarak Bodrumspor'a gitti.
2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmaya göre Aktürkoğlu ilk sezon 850 bin, 2. sezon 900 bin 3 ve 4. sezonlarda ise 950 bin lira kazanacak.
Aktürkoğlu Galatasaray forması ile ilk maçına 23 Kasım 2020'de 1-1- kazanılan 9. haftadaki Kayserispor karışında çıkmıştır. 11. haftadaki Hatayspor maçında 3'üncü kez forma giyen Aktürkoğlu bu maçta Galatasaray forması ile ilk golüne imza atmıştır.
Aktürkoğlu, 17 Nisan 2021 tarihli Göztepe Galatasaray maçında üç gol atarak hat-trick yaptı ve 2016 Aralık ayından bu yana Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu. Sezon performansı sonrası Şenol Güneş tarafından millî takıma davet edilmiştir.
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- PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI! Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı?
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