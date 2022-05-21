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Son dakika: Barcelona THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u devirdi! İspanyol devi 3. oldu

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Giriş Tarihi: 21.05.2022
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Son dakika: Barcelona THY Avrupa Ligi’nde Olympiakos’u devirdi! İspanyol devi 3. oldu

Son dakika haberleri... Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Olympiakos'u 84-74 yenen Barcelona, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

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