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Antalyaspor Galatasaray maçı 1-1 bitti! Antalyaspor'dan 17 maçlık rekor

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Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Antalyaspor Galatasaray maçı 1-1 bitti! Antalyaspor’dan 17 maçlık rekor

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 1-1 berabere bitti. Ev sahibi takımın golünü 45'te Alassane Ndao atarken konuk ekibin golünü ise 77'de Mostafa Mohamed kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray sezonu 52 puanla tamamlarken yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Antalyaspor ise 59 puanla sezona nokta koydu.

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