Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, sezonun son maçında galibiyetle ayrılarak sezon arasında mutlu girmek istiyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Galatasaray maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.