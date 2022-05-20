Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi. 15 maçtır yenilmeyen Antalyaspor ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, sezonun son maçında galibiyetle ayrılarak sezon arasında mutlu girmek istiyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalyaspor Galatasaray maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY CEPHESİ
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.
Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
ANTALYASPOR CEPHESİ
Ligde 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor.
Sezonun geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 58 puanla 7. sırada girdi.
Ligin 36. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u iç sahada 3-2 mağlup ederek 14 maçla kulüp tarihindeki en uzun namağlup unvanına ulaşan Antalyaspor, 37. haftada Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 yenerek rekorunu 15 maça çıkarmıştı.
GALATASARAY İLE ANTALYASPOR 52. RANDEVUDA
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 52. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 100 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.
GALATASARAY SON 11 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet sevinci yaşayamadı.
Bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Galatasaray 26 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 11 maçta fileleri 6 kez havalandırabildi.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 25 maç yaptı.
Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 46 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.
Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 5 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 8 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 5 gole engel olamadı.
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