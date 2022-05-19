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Beşiktaş'tan Welinton Souza'nın sakatlığı ile ilgili SON DAKİKA açıklaması

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Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Beşiktaş’tan Welinton Souza’nın sakatlığı ile ilgili SON DAKİKA açıklaması

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu Welinton Souza'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

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