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Ankaragücü'nden Idrissa Gueye bombası! Süper Ligi sallayacak transfer hamlesi

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Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Ankaragücü’nden Idrissa Gueye bombası! Süper Ligi sallayacak transfer hamlesi

Süper Lig’de şampiyon olacağız” diyen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan flaş adım... Ankaragücü’nün PSG’de sözleşmesi bitecek olan İdrissa Gueye’yi kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

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