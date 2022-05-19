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İşte Paulo Dybala'nın yeni adresi

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Giriş Tarihi: 19.05.2022
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İşte Paulo Dybala’nın yeni adresi

Antonio Conte’nin göreve gelmesiyle ayağa kalkan İngiliz ekibi, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olacak. Tottenham’ın sportif direktörü Fabio Paratici, 2015 yılında Juve’ye transfer ettiği Paulo Dybala’ya bir kez daha imza attırmak istiyor.

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