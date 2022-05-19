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Lüksemburg-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

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Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Lüksemburg-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçın misafir tribün öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

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