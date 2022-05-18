UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Eintracht Frankfurt, şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıkıyor. Rangers ise 2008'den sonra ikinci kez finalde boy gösterecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? 2022 Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

EINTRACHT FRANKFURT - RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

Eintracht Frankfurt - Rangers maçı, 18 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak final maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.