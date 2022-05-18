UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? 2022 Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Rangers ve Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde final maçına çıkıyor. 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdıran Rangers, 42 yıl sonra finale yükselen Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? 2022 Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2022 UEFA Avrupa Ligi finali hakkında tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Eintracht Frankfurt, şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıkıyor. Rangers ise 2008'den sonra ikinci kez finalde boy gösterecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? 2022 Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...
EINTRACHT FRANKFURT - RANGERS MAÇI NE ZAMAN?
Eintracht Frankfurt - Rangers maçı, 18 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak final maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.
Eintracht Frankfurt, Avrupa arenasında dördüncü kez final maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eski adlarından Avrupa Kupası'nda 1959-1960 sezonu yarı finalinde yine Rangers ile eşleşen Almanya temsilcisi, rakibini ilk maçta 6-1, rövanşında ise 6-3 yenerek finale yükselirken, finalde Real Madrid'e 7-3 mağlup olmuştu. Eintracht Frankfurt, 1966-1967 UEFA Intertoto Kupası ile 1979-1980 UEFA Kupası'nı ise müzesine götürmüştü.
Avrupa arenasında 6. final maçına çıkacak Rangers ise bu maçlarda sadece bir kez kupayı müzesine götürebildi. 1960-1961 ve 1966-1967 sezonları finalinde kaybettiği Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı 1971-1972 sezonunda Dinamo Moskova'yı 3-2 yenerek kazanan İskoçya temsilcisi, 1972 UEFA Süper Kupa ve 2007-2008 UEFA Kupası'nda rakiplerine mağlup oldu.
RANGERS VE EINTRACHT FRANKFURT UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİNDE
Rangers ve Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı final rövanşları oynandı.
İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti.
Rangers, Tavernier'nin 19 ve Kamara'nın 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Leipzig 71. dakikada Nkunku ile umutlandı ancak Rangers, Lundstram'in 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Eşleşmede rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Rangers, 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdırdı.
EINTRACHT FRANKFURT 42 YIL SONRA FİNALDE
Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırladı.
West Ham United'ın sol beki Cresswell'in 17. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Eintracht Frankfurt, Borre'nin 26. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.
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- UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? 2022 Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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