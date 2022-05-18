Jorge Jesus’un avukatı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Yeni açıklama geldi

JESUS'UN TALEBİ 7 MİLYON EURO + YARDIMCILARI

Fenerbahçe'de Joachim Löw sonrası görüşme yapılan Jorge Jesus'un maliyeti de dikkat çekiyor.

67 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'den yıllık 7 milyon Euro garanti ücret talebinde bulunduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama da henüz bir anlaşma sağlanmadığına yönelik. Ayrıca Portekizli hocanın yardımcılarıyla ilgili de ekstra ücret talebi var.

Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrılan deneyimli teknik adamın bir sonraki durağu merak konusu olurken Jesus'un rakamsal beklentisi sebebiyle henüz bir takımla anlaşma sağlanamadı.

Öte yandan kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen tecrübeli teknik adam, kendisine Suudi Arabistan'dan gelen pahalı kontratları kabul etmedi.