Jorge Jesus'un avukatı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Yeni açıklama geldi
Son dakika haberine göre: Yeni sezonda takımın başına geçmesi için adeta geri sayıma geçilen Jorge Jesus cephesinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Jorge Jesus bekleyişi sürüyor. Yeni sezonda teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etmek istemeyen sarı lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcı ile anlaşmaya çok yakın.
Jorge Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique, deneyimli antrenörün Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştığına yönelik bir açıklama yaptı. Avukat Luis Miguel Henrique, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak sözler kullandı.
AVUKATI ATEŞİ YAKTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Jorge Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı. Jesus, Fenerbahçe'den teklif aldı ve sundukları projeyi daha iyi anlamak konusunda istekli. Bu konu dışında, tartışılması gereken bazı detaylar var, ancak bu konu hakkında konuşamam.
Jorge Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique, Portekizli hocanın Türkiye dışında Güney Amerika'dan da teklif aldığını belirterek sürpriz bir imzaya da açık kapı bıraktı. Henrique, "Jorge, bugüne kadar hiç Milli Takım çalıştırmadı. O, günlük çalışmayı seven bir teknik direktör. Fenerbahçe, Türkiye'de şampiyonluğa oynayan bir kulüp ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Brezilya Milli Takımı, onun için kendisinin de söylediği gibi bir istisna olabilir" diye konuştu.
JORGE JESUS: BREZİLYA REDDEDİLEMEZ
Fenerbahçe ile görüşen Jorge Jesus'un ismi bugün Brezilya Milli Takımı için geçmeye başlamıştı. 2022 Dünya Kupası'nın ardından Tite ile yollarını ayıracak olan Brezilya'nın Jorge Jesus'u takımın başına getirmek istediği belirtilmişti.
Brezilya'da yayın yapan SporTV'de "Bem, Amigos!" isimli programa Brezilya Milli Takımı'ndan gelebilecek bir teklifle ilgili konuşan Jesus; "Bu herhangi bir teknik adam için geri çevrilemez bir teklif olur. Dünyada hiçbir teknik direktör Brezilya Milli Takımı'ndan gelecek teklifi geri çeviremez. Bu ben ve kariyerim için harika bir onur olur. Brezilyalı futbolcular dünyanın en iyi oyuncuları." sözlerini kullanmıştı.
JORGE JESUS'TAN İLK FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Flamengo'nun şampiyonluk kutlamaları için Brezilya'da olan Jorge Jesus, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yaptıklarını doğrulamıştı. Jesus, "Evet doğru. Ali Koç ile görüştük ama henüz anlaşma yok. Birçok teklif değerlendiriyorum. Düşünmek için zamanım var..." demişti.
JESUS'UN TALEBİ 7 MİLYON EURO + YARDIMCILARI
Fenerbahçe'de Joachim Löw sonrası görüşme yapılan Jorge Jesus'un maliyeti de dikkat çekiyor.
67 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'den yıllık 7 milyon Euro garanti ücret talebinde bulunduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama da henüz bir anlaşma sağlanmadığına yönelik. Ayrıca Portekizli hocanın yardımcılarıyla ilgili de ekstra ücret talebi var.
Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrılan deneyimli teknik adamın bir sonraki durağu merak konusu olurken Jesus'un rakamsal beklentisi sebebiyle henüz bir takımla anlaşma sağlanamadı.
Öte yandan kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen tecrübeli teknik adam, kendisine Suudi Arabistan'dan gelen pahalı kontratları kabul etmedi.
KUPA SAYISI YENİLGİ SAYISINDAN FAZLA
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Flamengo'daki kupa sayısı, aldığı yenilgi sayısını geçti. 2019 Haziran'da Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran Jorge Jesus kırmızı-siyahlı ekiple kısa sürede tarihe adını yazdırdı.
Jesus, Flamengo'da birinci yılını tamamlamadan 5 kez kupa sevinci yaşadı. Portekizli teknik adam, kırmızı-siyahlı ekiple 1 CONMEBOL Süper Kupa, 1 Copa Livertadores, 1 Serie A, 1 Brezilya Süper Kupası ve 1 kez de Guanabara Kupası kazandı.
Jorge Jesus, 3 farklı kıtada kupa kazanan tek teknik direktör ünvanına da sahip. Tecrübeli çalıştırıcı, Al Hilal ile Asya'da Suudi Kupası elde ederken, Avrupa'da Benfica ile ve Güney Amerika'da ise Flamengo'da kupalar kazandı.
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