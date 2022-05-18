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Barcelona Kulübü Başkanı Laporta: Kylian Mbappe net 50 milyon euro istiyor

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Barcelona Kulübü Başkanı Laporta: Kylian Mbappe net 50 milyon euro istiyor

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Fransa'nın Paris Saint Germain takımındaki sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon başına net 50 milyon euro istediğini ileri sürdü.

Laporta, Katalonya radyosuna verdiği demeçte, "Mbappe net 50 milyon avro istiyor. Mbappe, süper üst bir düzeyde ama Şampiyonlar Ligi'ni de kazanamadı. Bunu da hesaba katmak gerek." dedi.

"BÖYLE BİR ÖDEME YAPMAYACAĞIZ"

Barcelona olarak 25, 30 veya 40 milyon avro net yıllık maaşlar veremeyeceklerini kaydeden Laporta, "Böyle bir para ödemek, Barcelona'da forma giyen ve futbol dünyasında referans olan futbolculara karşı hakaret olur. Bir daha asla bu tip bir çılgınlık olmayacak. Böyle bir ödeme yapmayı istemiyoruz ve yapmayacağız." şeklinde konuştu.

Katalan kulübünün başkanı, geleceği belirsiz olan takımdaki Ousmane Dembele için ise "Barcelona'da kalmak istese de bizimkinden daha iyi olan ve onu daha fazla cezbedecek seçenekler sunulduğunu düşünüyor." açıklamasında bulundu.

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