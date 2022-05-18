Barcelona Kulübü Başkanı Laporta: Kylian Mbappe net 50 milyon euro istiyor
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Fransa'nın Paris Saint Germain takımındaki sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon başına net 50 milyon euro istediğini ileri sürdü.
Laporta, Katalonya radyosuna verdiği demeçte, "Mbappe net 50 milyon avro istiyor. Mbappe, süper üst bir düzeyde ama Şampiyonlar Ligi'ni de kazanamadı. Bunu da hesaba katmak gerek." dedi.
"BÖYLE BİR ÖDEME YAPMAYACAĞIZ"
Barcelona olarak 25, 30 veya 40 milyon avro net yıllık maaşlar veremeyeceklerini kaydeden Laporta, "Böyle bir para ödemek, Barcelona'da forma giyen ve futbol dünyasında referans olan futbolculara karşı hakaret olur. Bir daha asla bu tip bir çılgınlık olmayacak. Böyle bir ödeme yapmayı istemiyoruz ve yapmayacağız." şeklinde konuştu.
Katalan kulübünün başkanı, geleceği belirsiz olan takımdaki Ousmane Dembele için ise "Barcelona'da kalmak istese de bizimkinden daha iyi olan ve onu daha fazla cezbedecek seçenekler sunulduğunu düşünüyor." açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3.231 personel alımı! DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM duyuru sayfası...
- Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Geri sayım başladı...
- Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
- 0,99 kredi ne zaman başlayacak? Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı? Ziraat Bankası, Halk Bankası...
- 19 Mayıs'ta toplu taşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe Marmaray, İETT, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İZBAN, Başkentray...
- MEB öğretmen atama takvimi: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 öğretmen atama takvimi belli oldu mu?
- Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Özlem Sarıkaya öldü mü, kaç yaşında? İşte ölüm nedeni...
- SGK'ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...
- Black Mirror yeni sezon ne zaman başlıyor? Black Mirror 6. yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik yazılı ve sözlü sınav tarihleri açıklandı mı?
- Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda...