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Haberler Spor Haberleri Son dakika | Türkiye'ye güzel haber! FIBA 2023'te doğrudan ikinci tura yükseldi

Son dakika | Türkiye'ye güzel haber! FIBA 2023'te doğrudan ikinci tura yükseldi

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Son dakika | Türkiye’ye güzel haber! FIBA 2023’te doğrudan ikinci tura yükseldi

son dakika haberi...FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sonrası Türkiye, doğrudan ikinci tura yükseldi.

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