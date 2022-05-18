18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers finali

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers finali

SPOR
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers finali

Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi final maçında karşı karşıya geliyor. Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilen Eintracht Frankfurt-Glasgow Rangers maçı, Ramon Sanchez Pizjuan'nde oynanıyor. Eintracht Frankfurt-Glasgow Rangers maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA