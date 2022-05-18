Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan A Spor'a özel açıklamalar! İşte şampiyonluğun hikayesi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu açıklamasında "Biz taraftarlarımızdan sabır istedik. Ancak bu coğrafyanın insanı sabır nedir pek bilmez; ben de dahil olmak üzere. O sabır, bize bugün başarıyı getirdi" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
İşte Ağaoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Göreve geldiğimizde neyin ne olduğunu biliyorduk. Tüm problemlere karşı hazırlıklıydık. Trabzonspor formasını sahaya koysanız ilk 4'e oynar. Biz taraftarlarımızdan sabır istedik. Ancak bu coğrafyanın insanı sabır nedir pek bilmez; ben de dahil olmak üzere. O sabır, bize bugün başarıyı getirdi. Bankalar Birliği anlaşması kulüpleri disipline soktu.
Hayal satmak kolay. Her sezona 'şampiyonluk' parolasıyla çıkıyorsunuz ve sizin 4-5 rakibiniz oluyor. Her konuda gerçekçi olmanız gerek. Şampiyonluk için 3-4 seneye ihtiyacımız var dedik ve öyle de oldu.
Abdullah Avcı'nın hakkını teslim etmek gerekiyor. Bu şampiyonluğun planlamasını geçen seneden beri yapıyordu. Bu bir vizyondur. Biri 10 metre ileriyi görür, biri 100 metre ileriyi görür. Birçok takım 'kervan yolda düzülür' mantığıyla yola çıkıyor. Abdullah Avcı'nın hakkını teslim etmek lazım, bu bir vizyondur. Mart ayında kamp programımız belliydi, Mayıs'ta transferi bitirmiştik.
Antalyaspor maçının son düdüğünden sonra, taraftarlarımıza karşı olan 'şampiyonluk' sorumluluğun ağırlığının omuzlarımızdan kalktığını hissettik. Bununla da birlikte omzumuza yeni sorumlulukların yüklendiğini hissettik. Şubat ayının sonlarında şampiyonluğu hissetim. 19-20 Nisan'da ipi göğüsleri demiştim. 10 gün sarkma oldu. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Katılım ücreti kadro maliyetimizi karşılıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih tercih kılavuzu yayımlandı mı? Engelli memur tercihleri ne zaman?
- Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler, ve noterler çalışıyor mu? Son açıklamalar...
- EKPSS sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Engelli memur tercihleri ne zaman başlıyor? SON DAKİKA HABERLER
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan...
- Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?
- Yarın bankalar çalışacak mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta EFT/Havale geçer mi?
- Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
- Özlem Sarıkaya Yurt neden öldü, hastalığı neydi? NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı?
- UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? 2022 Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Motorin ve benzine zam var mı? 18 Mayıs benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Uçurumdan atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti! Ölüme giden atlayışı eşi saniye saniye kaydetti