Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’dan A Spor’a özel açıklamalar! İşte şampiyonluğun hikayesi

Hayal satmak kolay. Her sezona 'şampiyonluk' parolasıyla çıkıyorsunuz ve sizin 4-5 rakibiniz oluyor. Her konuda gerçekçi olmanız gerek. Şampiyonluk için 3-4 seneye ihtiyacımız var dedik ve öyle de oldu.

Abdullah Avcı'nın hakkını teslim etmek gerekiyor. Bu şampiyonluğun planlamasını geçen seneden beri yapıyordu. Bu bir vizyondur. Biri 10 metre ileriyi görür, biri 100 metre ileriyi görür. Birçok takım 'kervan yolda düzülür' mantığıyla yola çıkıyor. Abdullah Avcı'nın hakkını teslim etmek lazım, bu bir vizyondur. Mart ayında kamp programımız belliydi, Mayıs'ta transferi bitirmiştik.





Antalyaspor maçının son düdüğünden sonra, taraftarlarımıza karşı olan 'şampiyonluk' sorumluluğun ağırlığının omuzlarımızdan kalktığını hissettik. Bununla da birlikte omzumuza yeni sorumlulukların yüklendiğini hissettik. Şubat ayının sonlarında şampiyonluğu hissetim. 19-20 Nisan'da ipi göğüsleri demiştim. 10 gün sarkma oldu. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Katılım ücreti kadro maliyetimizi karşılıyor."