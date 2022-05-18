Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den çarpıcı açıklamalar! TFF başkan adayı olacak mı?

"4.5 MİLYAR TL KAÇINILMAZ SONDUR"

Göreve geldiğimiz dönemde borç 3.3 milyar TL idi. Şu anda borcun 4.5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Faiz ve kur farklarını üstüne koyduğumuzda 4.5 milyar TL kaçınılmaz bir sondur.

Beşiktaş için amatör branşların çok önemi var. Geldiğimiz seneni başında 10 milyon euro civarı olan amatörlerin zararı, bir sonraki sene 5'e, son sene de 2 milyon euroya kadar indirilmiştir. Zamanla bunların bilançoya yansıyacağının bilinmesini çok önemsiyorum.

LJAJIC ÖRNEĞİ

Ljajic, Douglas ve birçok futbolcuyla imzalanan yıllık 3-4 milyon euroluk kontratlar gibi örneklere bakıldığında ana borçların nereden kaynaklandığını görmemek mümkün değil.

Bu stadın iskanı yoktu. Bu stadın iskanını almak da bize nasip oldu. Ayrıca Akatlar ve Süleyman Seba tesisleri yenilenmiştir.

SERGEN YALÇIN DÖNEMİNE TEŞEKKÜR

Pandemi gibi bir dönemde 3 kupa aldık. O dönemki hocamıza, oyuncularımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne de gittik. Maalesef talihsiz bir süreç geçirdik ve puan alamadık. Hakem hataları, direklere çarpan toplar, şanssızlıklar ve sakatlıklar bizi kötü etkiledi. Kaliteli bir kadro kurmuştuk ancak şanssızlıklar, engellemeler, siz ne derseniz deyin başarıya engel oldu.

Gelecek dönemde genç oyuncularla, maliyeti düşük uzun vadeli bir planla yenilenen kadrosu ile bir süreç başlatmak istiyouz. Ersinler, Rıdvanlar, Serdarlar, Güvenlerle devam edecek ve yenilerini bulacak, çıkaracağız. Sabır göstererek Beşiktaş'ı hazırlayacağız.