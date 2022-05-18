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Milli boksör Ayşe Çağırır Florencia Lopez'i yenerek finale yükseldi!

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Milli boksör Ayşe Çağırır Florencia Lopez’i yenerek finale yükseldi!

Son dakika haberine göre: Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli sporcu Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i 4-1 yenerek finale yükseldi.

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