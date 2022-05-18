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Galatasaray'dan orta sahaya transfer hamlesi

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Giriş Tarihi: 18.05.2022
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Galatasaray’dan orta sahaya transfer hamlesi

Beklentilerin altında bir sezon geçiren Galatasaray'ın yeni sezon adına Bordeaux'nun 22 yaşındaki Kamerunlu ön liberosu Jean Onana ile ilgilendiği iddia edildi.

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