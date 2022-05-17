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Son dakika: PFDK'dan hakem Arda Kardeşler'e Bitcoin cezası!

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Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Son dakika: PFDK’dan hakem Arda Kardeşler’e Bitcoin cezası!

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e para atışını Bitcoin ile yaptığı için ceza verildi. PFDK, Arda Kardeşler için alınan kararı açıkladı.

Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e para atışını Bitcoin ile yaptığı için ceza verildi. PFDK, Arda Kardeşler için alınan kararı açıkladı.

HAK MAHRUMİYETİ

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Kardeşler, 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

Kurula sevk edilen kulüplerden Demir Grup Sivasspor'a 32 bin, Yukatel Kayserispor'a 310 bin lira para cezası verildi.

Trabzonspor yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, 3 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 7 bin 800 lira para cezası aldı.

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