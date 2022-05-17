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UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli oluyor

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Giriş Tarihi: 17.05.2022
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UEFA Avrupa Ligi’nde kupanın sahibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonun final maçı yarın Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

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