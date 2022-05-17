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Trabzonspor'dan Serkan Asan açıklaması! Menisküsünde yırtık şoku | Ameliyat edilecek

SPOR
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Trabzonspor’dan Serkan Asan açıklaması! Menisküsünde yırtık şoku | Ameliyat edilecek

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligin 37. haftasında oynanan Altay maçında sakatlık yaşayan Serkan Asan'ın diz dış menisküsünde yırtık olduğunu ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

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