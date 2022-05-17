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Nuri Şahin'den dikkat çeken istatistik! Klopp ile yarışıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Nuri Şahin’den dikkat çeken istatistik! Klopp ile yarışıyor

Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda ilk 3 arasında yer alıyor. Yenilmezlikte ilk sırada ise 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool bulunuyor.

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