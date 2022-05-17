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Son dakika: Fenerbahçe ve Jorge Jesus buluşacak! Tarih açıklandı

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Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Son dakika: Fenerbahçe ve Jorge Jesus buluşacak! Tarih açıklandı

Son dakika haberleri... Ali Koç başkanlığında başarıya hasret kalan Fenerbahçe'de yeni hoca için çalışmalara hız verildi. Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus için atağa geçti. A Spor, 2 gün için sarı lacivertli yönetim ile Jesus'un görüşeceğini açıkladı.

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