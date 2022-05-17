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Son dakika: Galatasaray'da kongre öncesi sıcak gelişme! Başkanlık adaylarından flaş karar

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Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Son dakika: Galatasaray’da kongre öncesi sıcak gelişme! Başkanlık adaylarından flaş karar

Son dakika haberleri... Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı. Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek.

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